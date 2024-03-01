Bozüyük'te yıpranan yön ve trafik levhalarını yeniliyor
Bozüyük'te ilçe genelinde ihtiyaç görülen noktalardaki eskiyen ve yıpranan yön ve trafik levhaları Bozüyük Belediyesi ekiplerince sökülerek, yenileriyle değiştiriliyor.
Bozüyük’te ilçe genelinde ihtiyaç görülen noktalardaki eskiyen ve yıpranan yön ve trafik levhaları Bozüyük Belediyesi ekiplerince sökülerek, yenileriyle değiştiriliyor.
Belediye ekipleri mahallelerde zamanla eskiyen ve yıpranan yada araçların zarar verdiği yön ve trafik levhalarını, sürücülerin sürüş güvenliğini artırmak amacıyla yeniliyor, bakım ve onarımlarını gerçekleştiriyor.