Bozüyük'te Yörükler 'Toy eğlencesi' düzenledi

Bozüyük Ertuğrulgazi Derneği üyeleri, atalarının kültürel değerlerini yaşatmak ve üyeleri arasında kaynaşmayı ve dayanışmayı geliştirmek amacıyla “Toy Eğlencesi” düzenledi.

Pazaryeri Küçükelmalı köyünde yapılan eğlencede, kadınlar giydikleri yöresel kıyafetleriyle köy konağında yöresel oyunları oynarken, erkekler ise köyün meydanında saz ve koro sanatçılarının seslendirdiği birbirinden güzel türkülere eşlik ederek yörenin zeybek oyunlarını oynadılar.

Eğlence hakkında açıklama yapan Dernek Başkanı Mehmet Koca; “Atam Oğuz Kağan’dan başlayarak, otüken bilincinde önemli yeri olan toyumuzu bu gün Küçükelmalı köyünde gerçekleştiriyoruz. Toy, Türk töresinin temel taşıdır. Günümüzün yasama ve yürütmesidir. Toyumuz Türk töresine, Türk Kültürüne, Türk dirliğine hayırlı ve uğurlu olsun. Yine bizim töremizde hatun yani bayan en önemli değerlerimizde yerini alır. Yeri gelir bir ana, yeri gelir bir eş, yeri gelir savaşlarda en çetin bir savaşçıdır. Eski Türk geleneğinde kağan sefere çıktığında yerini devlet yönetiminde eşi alırdı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, otüken bilinci nedeniyle siz bayanlarımıza çok önem vermiştir. Derneğimiz kadın kolları ve siz Küçükelmalı köyü kadınlarımızın göstermiş olduğu ilgi ve alaka için çok teşekkür ederim” dedi.