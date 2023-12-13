Bozüyük'te ziraat konuları masaya yatırıldı

Bilecik’in Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Ziraat Odası Başkanı Süleyman Çaydere ile bir araya gelerek, ilçedeki ziraat konuları hakkında görüşme sağladı.

Başkanlık makamında Ziraat Odası Başkanı Çaydere ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya gelen Başkan Bakkalcıoğlu, ziraat konuları hakkında sohbet etti. Sıcak ve samimim bir ortamda gerçekleştirilen ziyarette ilçedeki ziraat faaliyetleri hakkında karşılıklı olarak fikir alışverişinde bulunuldu. Ziyaretin sonunda Başkan Bakkalcıoğlu, Ziraat Odası Başkanı Çaydere ve oda yönetimine ziyaretleri nedeni ile teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.