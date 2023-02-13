Bozüyük'ten giden 2 tır deprem bölgesine ulaştı

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde geçtiğimiz gün yola çıkan 2 tır deprem bölgesine ulaştı.

Bozüyük’te başlatılan ’Afet Yardım Kampanyası’ kapsamında toplanan kullanılmamış çadır, battaniye, ısıtıcı, kışlık kıyafet, bebek bezi ve maması, ped, kuru gıda, yiyecek malzemeleri ve su gibi yardımlar Bozüyük Belediyesi Metristepe Kültür Merkezi’nde toplanarak tasnif edilmiş ve 2 tır ile deprem bölgesine gönderilmişti. Bozüyük’ten 2 tır ile Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesine giden tırlar bölgeye ulaştığı ve yardım malzemelerinin depremzedelere dağıtıldığı öğrenildi.