Bozüyük'ün kurtuluşunun 101. yılında şehitler anıldı

Bozüyük’te ilçenin düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yılı nedeniyle anma programı düzenlendi.

Meliha Ercan Ortaokulu’nda gerçekleştirilen anma töreni sabah saatlerinde Atatürk Anıtı’na Bozüyük Kaymakamlığı, Garnizon Komutanlığı ve Belediye Başkanlığı çelenklerinin sunulması ile başladı. Saygı duruşunda bulunulması, saygı atışı yapılması ve İstiklal Marşı’mızın okunmasının ardından Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı. Başkan Bakkalcıoğlu, konuşmasında şu ifadelere yer verdi; “Her sene Ağustos ayı yaklaştıkça bir his bir duygu kaplıyor içimizi. Sonra anlıyorum ki ben Kurtuluş Savaşı’nı taçlandıran Atatürk’ümüzün inanılmaz 30 Ağustos Zaferi’nin yıl dönümü yaklaşmakta. Bu yılda ülkemizin, güzel Bozüyük’ümüzün düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yılının gelişinde bu duyguları hissettim. Sevgili hemşehrilerim, sevgili gençler; yıl 1920 Ağustos ayı. Osmanlı hanedanınca imzalanan Sevr Antlaşması ile Anadolu toprakları parsel parsel işgal edilmişti. Bu anlaşmayı reddeden Büyük Atatürk önderliğindeki ordumuzca tam 2 yıl sonra yine Ağustos ayında büyük zaferle kurtuldu, kurtarıldı Anadolu toprakları. Güzel Bozüyük’ümüz Kurtuluş Savaşı’nda hep cephe hattındaydı. Tam 3 kez düşman askerlerince yakıldı, yıkıldı. Bu süreçte şu an içinde yaşadığımız kent yerleşkesinin doğu bölgesi binlerce şehidimizin kanıyla sulanmış topraklardır. Bunun büyük önem ve değerini Bozüyük’te yaşayanlar olarak hepimiz yüreklerimizde hissediyoruz, hissetmeliyiz. Sevgili hemşehrilerim; Büyük Zafer’den 5 gün sonra 4 Eylül 1922’de Kurtuluş Savaşı’nda yakılıp yıkılmış harap içindeki Bozüyük’ümüzün düşman işgalinden kurtuluşu yaşanmıştır. Atalarımız savaş ve sonrasında çok çekmişti. Hiçbir yönde dini, siyasi, etnik ayrımcılık yapmaksızın bir yumruk gibi birleşip yeniden kurdular Bozüyük’ü ve büyüterek gelen kuşaklara emanet ettiler. Bu kurtuluş mücadelesinin nasıl verildiğini yeni kuşaklara kelime kelime, anı anı öğretmeliyiz. Kurtuluş mücadelesinin ruhu bütün kuşaklara aktarılmalıdır. Bu ilçenin topraklarındaki sokakları gezerken herkes şunu bilmelidir ki; o asfaltın, o beton parkenin altında bir Şehit kanı, bir sivil mücadeleci Şehit ananın kanı vardır. Güzel kentimiz Bozüyük bugün; ülkemizin en önemli sanayi merkezlerinden birisi olarak hızla gelişmekte ve büyümektedir. Aynı inançla, aynı bütünlük içinde her Bozüyük’lü daima bu gelişmeye katkı vermelidir, verecektir. Ama bu kentte yaşayan yaşamak için gelen herkes, her Bozüyüklü şu manevi değerimizi asla unutmamalıdır; Büyük Atatürk’ün Yunanlıları yenen Metristepe’deki İsmet Paşa’ya çektiği telgrafta dediği gibi; Bozüyük bu ülkenin, bu milletin makûs talihinin yenildiği yerdir. Başta büyük önder Mustafa Kemal Atatürk’ümüzü, silah arkadaşlarını ve bu topraklar, bu vatan için her dönemde canını veren Yüce Şehitlerimizi, Gazilerimizi şükranla, minnetle ve rahmetle anıyorum.”

Başkan Bakkalcıoğlu’nun konuşmasının ardından şehitlerimizin ruhu için dualar edilerek Kur’an-ı Kerim tilaveti okunurken öğrenciler tarafından da kurtuluş ile ilgili şiirler okundu. Programın devamında 4 Eylül Kurtuluş Etkinliklerinde dereceye girenlere protokol üyeleri tarafından madalya ve hediyeleri takdim edildi. Hediye takdiminin hemen ardından sunulan Mehteran gösterisi ilgi ile izlenirken program halk oyunları gösterisi ile sona erdi. Meliha Ercan Ortaokulu’ndaki törenin ardından belediye sesli anons sisteminden 11:45 ve 12:45 saatleri arasında kahramanlık türküleri yayınlandı.

Törene Kaymakam Adem Öztürk, Garnizon komutanı Mühimmat Binbaşı Caner Yılmaz, Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Kent Konseyi Başkanı Nurettin Oydu, kurum müdürleri, şehit aileleri ve gaziler, siyasi parti temsilcileri, il genel meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğrenciler, öğretmenler ve vatandaşlar katıldı.