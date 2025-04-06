Bozüyük Vitraspor sahasında Tekirdağspor'a 4-1 yenildi

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 9. Grup 26. haftada Bozüyük Vitraspor, Bozüyük İlçe Stadı'ndan karşılaştığı Tekirdağspor'a 4-1 yenildi.

Bozüyük Vitraspor sahasında Tekirdağspor'a 4-1 yenildi
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
haber detay altı
haber detay altı
haber detay altı
haber detay altı

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 9. Grup 26. haftada Bozüyük Vitraspor, Bozüyük İlçe Stadı’ndan karşılaştığı Tekirdağspor’a 4-1 yenildi.

Maça iyi başlayan Tekirdağspor 16. dakikada penaltıdan Burak Mete’nin attığı golle 1-0 öne geçti. Bu golden sonra toparlanan Vitraspor 35. dakikada Hakan Demir ile skoru 1-1’e getirdi. Ataklarını sürdüren Tekirdağspor, 45. dakikada Mustafa Emin Birinci’nin kaydettiği golle skoru 2-1’e getirdi. İkinci yarıda 89 ve 90+5. dakikada Osman Atalay Demirtaş’ın attığı golle Tekirdağspor, sahadan 4-1’lik skorla galip ayrıldı.

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb

Bu sonuçla Bozüyük Vitraspor, 28 puanda kaldı. Bozüyük ekibi ligin 27. haftasında Gölcükspor’a konuk olacak.