Bozüyük yeni bir okula daha kavuştu

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde üretim faaliyetleri yürüten özel bir firma tarafından yapımına 2021 yılında başlanan ilkokul, hayırsever kurumca bitirilerek eksiksiz bir şekilde Bozüyük Milli Eğitim Müdürlüğü’ne teslim edildi.

Bozüyük İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Demir, yaptığı açıklamada; "Tüm donatım malzemeleri ile birlikte 24 sınıf, 3 anasınıfı, 4 atölye, kütüphane, konferans salonu, yemekhane gibi alanlara sahip olan okul binası, hayırsever Eczacıbaşı firması tarafından yapımı tamamlanarak 2023-2024 eğitim öğretim yılında faaliyete geçecek. Okulumuz için etkileşimli tahtalar da Bakanlığımızca gönderilerek sınıflara takılarak hazır hale getirilmiştir. İlçemiz eğitim öğretimi için büyük bir öneme sahip olacak bu nadide eseri bizlere kazandırdıkları için Eczacıbaşı ailesine ve çalışanlarına eğitim camiası adına çok teşekkür ederiz" dedi.