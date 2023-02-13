Bozüyük Ziraat Odası Başkanı Süleymen Çaydere güven tazeledi

Bozüyük Ziraat Odası Genel Kurulu’nda 3 adaylı yapılan seçimlerde mevcut Başkan Süleyman Çaydere güven tazeleyerek yeniden başkan seçildi.

Bozüyük Belediyesi Yeni Düğün Salonu’nda yapılan genel kurul, divan oluşturulmasının ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başladı. Genel kurulda konuşan Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu “Büyük Önder Atatürk’ün dediği gibi: Milli ekonomimizin temeli tarımdır demişti. Değerli arkadaşlar önümüzdeki yıllar tekrar milli ekonominin temeli tarım olacaktır. Bunu gelecek kuşaklarımız belki bizler görmesek te göreceğiz. Evet sanayileşmek çok önemli, evet diğerleri önemli ama tarım üreticisi ve tarım ülkesi, tarımla insanımızın her türlü ihtiyacının karşılanacağı ülke haline geleceğiz, göreceksiniz. Bir karış ekilmedik toprağımız kalmayacak. Bu nedenle çiftçilerimizin en temel örgütlenmelerinden olan ziraat odasının yaşamasını, sürmesini bu odaların güçlü olmasının çok önemli olduğunu düşünüyorum. İlçemize de bu ziraat odası seçimlerinin genel kurulunun hayırlı olmasını diliyorum. Her zaman belediye olarak ziraat odamızın yanında olacağımızı bir kez daha belirtmek istiyorum. Adaylara da başarılar diliyorum.” dedi. Başkan Bakkalcıoğlu konuşmasının sonunda Kahramanmaraş’ta meydana gelen, 10 ili etkileyen ve büyük yıkıma neden olan deprem faciası ile ilgili de konuşarak “Allah ülkemize bir daha böyle bir felaket göstermesin” dedi.

Ardından gündemin ilk maddesinde Yönetim Kurulu faaliyet raporu okunarak ibraz edildi. Devamında Denetim Kurulu raporu, bilanço gelir gider tablosu okunarak ibrazı yapıldı. Gündemin tamamlanmasının ardından başkanlık seçimlerine geçildi. 3 adayın yarıştığı seçimlerde Oğuz Sertler 12, Hayrettin Yılmaz 18 ve Süleyman Çaydere 27 oy aldı. Mevcut Başkan Süleyman Çaydere güven tazeleyerek yeniden Başkan seçildi.