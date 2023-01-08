Bozüyüklü kızlar voleybolda bölge şampiyonu oldu

Milli Eğitim Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın okul sporları çerçevesinde düzenlediği yıldız kızlar voleybol müsabakalarının bölge finallerine katılan Bozüyük Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu kız voleybol takımı birinci oldu.

Kütahya’da yapılan bölge finalleri maçını, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Demir, Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu Müdürü Ahmet Kara, Kumral Abdal Anadolu Lisesi Müdürü Ali Bilgin ve Bozüyüklü seyirciler izledi. Bilecik şampiyonu olmalarının ardından bölge finallerine katılmaya hak kazanan Bozüyük Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu kız voleybol takımı, İzmir ve Sakarya temsilcilerinin bulunduğu gruptan birinci çıkarak yarı finallere gitmeye başardılar.