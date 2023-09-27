Bozüyüklü öğrenciler Eskişehir Endüstri Fuarı'na katıldı

Bozüyük Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Girişimcilik ve Yenilikçilik Kulübü öğrencileri, bu yıl 3’üncüsü düzenlenen Türkiye’nin havacılık, savunma ve makine sanayindeki yerli ve milli gücünü ortaya koyan Eskişehir Endüstri Fuarı’nı ziyaret etti.

Fuarda bir araya gelen makine, havacılık ve otomotiv sektörlerindeki ana firmalar ile Ar-Ge firmaları, alt yükleniciler, tedarikçiler, yan sanayi firmaları, işletme teknolojileri, robot teknolojileri ve yurt dışından gelen alım heyetlerinin bulunduğu organizasyonda öğrenciler güzel zaman geçirdi.

Ayrıca milli firmalar ile yan sanayi ve teknoloji üreten tedarikçilerin bulunduğu fuarda, öğrencilerin ülke sanayisinin gelişimine ve firmalara bakış açıları olumlu yönde etkilendi.