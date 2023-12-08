Bozüyükspor ismi TFF'de resmileşti

2016 yılında Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından tescil kodu silinen Bilecik’in eski kulüplerinden olan Bozüyükspor ismi TFF’de tekrar resmileşti.

2019 yılında kurulan Bozüyükspor Kulübü Derneği yöneticileri, 2022 yılında yürürlüğe giren 7405 sayılı spor yasası sonrası isim değişikliği için girişimlerde bulundu. Büyük uğraşlar sonucu kulübün adını Bozüyükspor Kulübü olarak değiştirdi.

Konu hakkında açıklama yapan Kulüp Başkanı Selamı Yıldız, "Çeşitli nedenlerden dolayı Bozüyük ismini spor kulübünde kullanamayacağımızı öğrendik. Biz de Bozüyükspor Kulübü Derneği adı altında kulübümüzü kurduk. Voleybol ve futbol branşlarını tescil ettirdik ve özellikle futbol branşında çeşitli kademelerde liglere katıldık. Ayrıca ilimizde ligi olmayan küçük yaş gruplarında ise şehir içinde şehir dışında özel müsabakalara, turnuvalara katıldık ve ilçemizde düzenledik. 22 Nisan 2022 yılında resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 7405 sayılı spor yasası, spor ile ilgili bir takım değişiklikleri zorunlu hale getirdi. Bunun en önemli kısmı spor kulüplerinin dernek statüsünden ayrılarak Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlanmasıydı. Bizde bu kanun gereği genel kurul yaparak kulüp adımızın değişmesi gerektiğini öğrendik. Konunun uzmanı hukukçular ile görüşerek kulübün adının Bozüyükspor kulübü olabileceği kanaatine vardık. Genel kurulda tüzük değişikliğini de gerçekleştirerek kulübün adını Bozüyükspor Kulübü olarak değiştirdik. 23 Ağustos 2023 tarihinde kulübümüzün ismi Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndan ve Türkiye Futbol Federasyonu’ndan gerekli onaylı alarak resmen Bozüyükspor Kulübü oldu" dedi.

"Bu kulübün Bozüyük halkına ihtiyacı var"

Yıldız, açıklamasının devamında, "Biz sorunları aştık. Yani Bozüyükspor ismi tekrar alınmaz, mümkün değil olan konuyu geçtik. Artık kulübümüzün adı bildiğimiz Bozüyükspor Kulübü oldu. Anadan doğmuş bir çocuk gibi tertemiz borcu yok, harcı yok. Kulübümüz, Bozüyük halkının desteğine ihtiyacı var. Bu spor kulübünü el birliğiyle tekrar hak ettiği yere haddini bilerek, kendi haddimizi bilerek laik olduğu yerlere taşımak amacındayız. Biz bu fikirle yola çıktık. Yönetici arkadaşlarımız ile beraber elimizden geldiğince yapmaya çalışıyoruz. Bundan sonraki hedeflerimiz sponsorlar bularak, takımımız iyi bir yerlere getirebilmek. Gençlerimize faydalı olabilmek" diye konuştu.