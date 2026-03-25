BRCGS S&D sertifikalı A101 deposu 5'inci kez AA notu aldı

A101’in BRCGS S&D sertifikalı Antalya Meyve Sebze Deposu 5’inci kez AA notu aldı.

Gıda güvenliği ve tedarik zinciri yönetiminde dünya genelinde en saygın referanslardan biri olarak kabul edilen BRCGS S&D standardı kapsamında, A101’in Antalya Meyve Sebze deposu 5’inci denetimini başarıyla tamamlayarak en yüksek derece olan AA notunu korudu. Uluslararası kriterlere göre gerçekleştirilen bu denetim, operasyonel mükemmeliyetin sürekliliğini ve sistemin istikrarlı şekilde sürdürüldüğünü tescilliyor. Marka, deponun Türkiye’de bu alanda BRCGS S&D sertifikasına sahip ilk tesis olma özelliği taşıdığını duyurdu.

Taze meyve ve sebzelerin kontrollü koşullarda korunmasını kapsayan bu standart, ürünlerin tarladan rafa uzanan yolculuğunda güvenliğin kesintisiz şekilde sağlanmasını mümkün kılıyor. A101, uluslararası standartlarla uyumlu şekilde geliştirdiği operasyonel yaklaşımıyla, gıda güvenliği alanında sektör için referans oluşturmaya ve güven odaklı büyümesini sürdürmeye devam etmeyi hedefliyor.