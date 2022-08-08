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Brent petrol 100 doların altında işlem görmeye devam ediyor

Brent petrolün varil fiyatı uluslararası piyasalarda 95,97 dolardan işlem görüyor. Brent petrolün varil fiyatı 2 Ağustos tarihinden beri 100 doların altında seyrediyor.

Brent petrol 100 doların altında işlem görmeye devam ediyor
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Brent petrolün varil fiyatı uluslararası piyasalarda 95,97 dolardan işlem görüyor. Brent petrolün varil fiyatı 2 Ağustos tarihinden beri 100 doların altında seyrediyor.

Uluslararası piyasalarda brent petrolün varil fiyatı 100 doların altında tutunmaya devam ediyor. En son 2 Ağustos tarihinde 100 dolardan işlem gören brent petrol, 95,97 dolar seviyesinden işlem görüyor. Batı Teksas petrolünün (WTI) varil fiyatı ise 90,04 dolar seviyesinde seyrediyor.

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Piyasalarda bu hafta Uluslararası Enerji Ajansı ve OPEC’in açıklayacağı aylık petrol piyasası verileri bekleniyor.

İHA
Editör

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