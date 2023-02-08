Brezilyalı futbolcular, yardım yayını düzenleyecek

Brezilyalı futbolcular, Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve birçok ili etkileyen depremde etkilenen vatandaşlar için yardım kampanyası düzenleneceğini açıkladı.

Mert Nobre ve Josef de Souza’nın sunumuyla birçok ünlü futbolcu, Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 10 şehirde ağır hasara neden olan depremdeki etkilenen vatandaşlar için bugün TSİ 20.00’de canlı yayında yardım programı düzenleneceğini ifade edildi.