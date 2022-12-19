Briçte Balıkesir İl Birinciliği Burhaniye'de yapıldı

Burhaniye ilçesi, Briç 2023 Kış Dörtlüleri Takımlar İl Birinciliğine ev sahipliği yaptı. Ahmet Akın Kültür Merkezinde iki gün devam eden karşılaşmalara 9 takımda 60 kişi katılırken, dereceye giren ekipler kupa ve madalya ile ödüllendirildi. Dereceye giren ekipler Türkiye Finallerine katılacaklar.

Burhaniye’de briç sporu gelişirken, Briç 2023 Kış Dörtlüleri Takımlar İl Birinciliği de Burhaniye’de yapıldı. Ahmet Akın Kültür Merkezinde düzenlenen karşılaşmalar iki gün devam etti. Karşılaşmalarda dereceye giren takımların kupa ve madalyaları Briç İl Temsilcisi Uğur Tarhal ve davetliler tarafından verildi. Yarışmaya Balıkesir merkez ile ilçelerden 9 ekip katıldı. Yarışma da, Edremit Altınoluk’tan İda takımı birinci olurken, Ayvalık’tan Güzel Ayvalık ikinci, Balıkesir’den Nemesis ekibi üçüncü ve gene Balıkesir’den Yıldız takımı da dördüncü oldu. Birinci olduklarını anlatan emekli öğretmen Ayhan Ünal, “Balıkesir’den geliyoruz. 4 kişi ile takım oluşturduk. İsmini İda takımı olarak belirledik. 4 arkadaş turnuvaları değiştirmeden başarı ile tamamladık. Bu briçi biz seviyoruz. 25 yıldır ben briç oynuyorum. Arkadaşlarla beraber bundan keyif alıyoruz. Özellikle, Ayzaymır’a karşı beyin hücrelerinin çalışması açısından gayet iyi gelen bir spor. Tüm gençlere tavsiye ediyorum” dedi. Emekli asker Hakkı Güray Demiröz de,” Bu gün çok güzel bir gün yaşadık, değerli arkadaşlarımızla beraber. Balıkesir bölgesinin temsilciliğini yaptık. Güzel bir yarışma oldu. Bütün katılan arkadaşlarımıza ve organizasyonun içinde yer alan arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Devamını diliyoruz. Burhaniye olarak da, bu şekilde bir görevin sorumluluğunu almaktan büyük gurur duyduk” dedi. Briç Balıkesir İl Temsilcisi Uğur Tarhal ise, “Kış Dörtlülerinin Balıkesir İl Birinciliğini Burhaniye ilçemizde, 9 takımın katılımı ile beraber gerçekleştirdik. 60 tane oyuncumuz ve hakemimizle beraber güzel bir turnuva gerçekleştirdik. Burada dereceye giren takımlarımız, Mart ayında Federasyonun tespit edeceği yerde Türkiye finallerine katılacaklar. Burhaniye’de ve Balıkesir’ de briçin gelişmesi üzerine çalışmalarımız devam etmektedir. Yeni kursiyerlerimizle, gençlerle bundan sonra çok daha aktif bir şekilde çalışmalar devam edecektir. Türkiye çapında da dereceler getireceğimize inanıyorum” dedi.