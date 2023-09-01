Brighton, Ansu Fati'yi kiralık olarak kadrosuna kattı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brighton Hove Albion, Barcelona'nın 20 yaşındaki oyuncusu Ansu Fati'yi 1 yıllık kiraladığını açıkladı.

Brighton, Ansu Fati'yi kiralık olarak kadrosuna kattı
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
Proline
Proline
Proline
Proline

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brighton Hove Albion, Barcelona’nın 20 yaşındaki oyuncusu Ansu Fati’yi 1 yıllık kiraladığını açıkladı.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brighton Hove Albion, Barcelona’nın genç yıldızı Ansu Fati’yi renklerine bağladı. İngiliz temsilcisinden yapılan açıklamada Fati’nin 1 yıllık kiralık olarak kadroya katıldığı duyuruldu. 30 Haziran 2024 tarihine kadar sürecek sözleşmede satın alma opsiyonu bulunmuyor.

Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı

Gine-Bissau asıllı İspanyol oyuncu, bu sezon Barcelona forması ile çıktığı 3 resmi müsabakada 47 dakika görev aldı.