Brighton, Kaoru Mitoma'nın sözleşmesini uzattı

İngiliz ekibi Brighton, Japon futbolcu Kaoru Mitoma'nın sözleşmesinin 2027 yılına kadar uzatıldığını açıkladı.

Brighton, Kaoru Mitoma'nın sözleşmesini uzattı
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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İngiliz ekibi Brighton, Japon futbolcu Kaoru Mitoma’nın sözleşmesinin 2027 yılına kadar uzatıldığını açıkladı.

Premier Lig ekiplerinden Brighton, başarılı performans sergileyen Japon futbolcu Kaoru Mitoma’nın sözleşmesini uzattı. İngiliz ekibinin internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, Mitoma’nın sözleşmesinin 2027 yılına kadar uzatıldığı duyuruldu.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

26 yaşındaki futbolcu bu sezon Brighton ile oynadığı 11 resmi karşılaşmada 3 gol sevinci yaşarken, 4 de asist yaptı.