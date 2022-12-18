Bronz madalya Eczacıbaşı Dynavit'in

FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası bronz madalya mücadelesinde Brezilya temsilcisi Gerdau Minas ile karşılaşan Eczacıbaşı Dynavit, sahadan 3-1 galip ayrıldı ve bronz madalyanın sahibi oldu. Bu madalya ile beraber Eczacıbaşı Dynavit, FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası’nda beşinci madalyasını kazanmış oldu.

Karşılaşmanın birinci setinde kaptan Tijana Boskovic’in etkili oyunu dikkat çekerken Eczacıbaşı Dynavit, setten 25-22 galip ayrıldı. Turuncu beyazlıların mola dönüşünde bulduğu üst üste sayılar setin sonucunu belirledi. İkinci sete daha hızlı başlayan taraf olan Eczacbaşı Dynavit, etkili oyununu set sonuna kadar sürdürmüş olsa da 25-23’lük skorla seti geride kapatarak, durumu 1-1’e getirdi. Üçüncü sette rakibine 25-10 üstünlük sağlayan turuncu beyazlılar skoru 2-1’e taşıdı ve bronz madalyaya bir adım daha yaklaşmış oldu. Tijana Boskovic’in etkili performansının yanı sıra tecrübeli pasör Maja Ognjenovic’le farkı 10 sayının üzerine çıkarmayı başaran Eczacıbaşı Dynavit, mükemmele yakın bir voleybol ortaya koydu.

Karşılaşmanın son setinde Eczacıbaşı Dynavit, Boskovic’in etkili hücumları sayesinde 25-21 kazandı ve madalyanın sahibi oldu. Setin henüz başlarında gelen etkili servisler ve hücumlarla birlikte farkı açan turuncu beyazlılar, setin son anlarına kadar oyununu korumayı başardı.

Çekişmeli ve nefes kesen mücadelelere sahne olan turnuvadan Eczacıbaşı Dynavit, bronz madalyayla ayrıldı. 3.lük/4.lük maçının en skorer ismi, aldığı 32 sayıyla kaptan Tijana Boskovic oldu.

Salon: Antalya Spor Salonu

Hakemler: Fernandez Fuentes (ESP), Ovuka Sinisa (BIH).

Eczacıbaşı Dynavit: Ognjenovic, Voronkova, Heyrman, Boskovic, Hande, Jack-Kısal, Simge (L), Yaprak, Saliha.

Gerdau Minas: Kisy, Priscila, Caroline, Priscila, Yonkaria, Thaisa, Nyeme, Jackeline, Larissa, Priscilia Souza, Julia.

Setler: 25-22, 23-25, 25-10, 25-21

Süre: 100 dakika (26,29,19,26)