BŞEÜ' de akademik kurul toplantısı yapıldı

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2025-2026 eğitim öğretim yılı akademik kurul toplantısını gerçekleştirdi.

Toplantıya fakülte akademik ve idari personeli katıldı. Toplantının açılışında konuşan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsa İpçioğlu, fakültenin mevcut durumu, yürütülen akademik çalışmalar, öğrenci faaliyetleri ve kurumsal ile bölüm akreditasyon süreçleri hakkında kapsamlı bir sunum yaptı. Dekan İpçioğlu, fakültenin ulusal ve uluslararası alandaki gelişmelerine yönelik stratejik hedefleri de paylaşarak, 2025-2026 akademik yılına dair öngörülerini dile getirdi. Toplantıda, Fakülte öğretim üyesi ve aynı zamanda Üniversite Kalite Koordinatör Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Saniye Haydaroğlu, kurumun kurumsal akreditasyon süreci hakkında bilgilendirmede bulundu. Haydaroğlu, akreditasyonun eğitim kalitesinin artırılmasında önemli bir adım olduğuna dikkat çekti. Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Gözde Koca ise, bölüm akreditasyonuna yönelik gerçekleştirilen çalışmalar ve sürecin gelişimi hakkında ayrıntılı bilgi verdi. Toplantıda ayrıca yeni eğitim öğretim döneminde yapılacak çalışmalar değerlendirildi ve çeşitli öneriler tartışıldı.

Toplantı, akademik yılın planlamalarına ilişkin yapılan değerlendirmelerle sona erdi.