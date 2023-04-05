BŞEÜ' den 'Yorumlu Teknik Rapor Hizmet' desteği

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Merkezi Araştırma Laboratuarı Uygulama ve Araştırma Merkezi (BARUM), mermer ve seramik sektörlerinin ihtiyaç duyduğu ‘İnert Atık Belgesi’ için ‘Yorumlu Teknik Rapor Hizmet’ desteği sağlamaya başladı.

Özellikle taş ocağı faaliyetleri (Mermer, Granit, Kuvars, Feldispat gibi) ile mineral kaynakların aranması, çıkarılması ve işlenmesi sonucu oluşan atıklara çeşitli analizler yapılarak bu atıkların Atık Yönetimi Yönetmeliği ve Maden Kanunu’nun Maden Atıkları Yönetmeliği çerçevesinde atık sınıfının ‘İnert ve Tehlikesiz Atık’ olduğunu belirten rapor talepleri bulunmaktaydı. İnert atık; fiziksel, kimyasal veya biyolojik olarak önemli derecede herhangi bir değişime uğramayan, çözünmeyen, yanmayan, fiziksel ve kimyasal olarak reaksiyona girmeyen, biyolojik bozulmaya uğramayan, temas ettiği maddeleri çevreye veya insan hayatına zarar verecek şekilde etkilemeyen, toplam sızıntı kabiliyeti ve ekotoksisitesi önemsiz miktarda olan, özellikle yüzey ve yeraltı suyu kirliliği tehlikesi oluşturmayan atıklar olarak tanımlanır. BŞEÜ BARUM tarafından verilmeye başlanan ‘Yorumlu Teknik Rapor Hizmet’ desteği ile inert atıkların geri dönüşüme kazandırılması için önemli bir adım atılmış oldu.