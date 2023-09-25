BŞEÜ, 'Senato ve Yönetim Kurulu Toplantısı'nı Bozüyük'te yaptı

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) 'Senato ve Yönetim Kurulu Toplantısı'na bu ay Bozüyük ev sahipliği yaptı.

BŞEÜ, 'Senato ve Yönetim Kurulu Toplantısı'nı Bozüyük'te yaptı
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Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) ’Senato ve Yönetim Kurulu Toplantısı’na bu ay Bozüyük ev sahipliği yaptı.

BŞEÜ ’Senato ve Yönetim Kurulu Toplantısı’ Bozüyük Uygulamalı Bilimler Fakültesi Toplantı Salonunda gerçekleşti. Rektör Prof. Dr. Şükrü Beydemir başkanlığında yapılan toplantıya senatörler ve yönetim kurulu üyeleri katıldı. Toplantıya katılan heyet görüşmelerin ardından fakülte kampüsünde incelemelerde bulundu.

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Çakmak Yapı