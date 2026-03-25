BŞEÜ akreditasyonlarına yenilerini ekliyor

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) akreditasyonlarına yenilerini eklerken, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesindeki 2 bölüm daha akredite edildi.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, eğitimde kalite güvencesi ve sürekli gelişim vizyonu doğrultusunda akademik programlarını güçlendirmeye devam ediyor. Bu kapsamda, Sosyal Beşerî ve Temel Bilimler Akreditasyon ve Rating Derneği (STAR) tarafından gerçekleştirilen kapsamlı değerlendirmeler sonucunda; İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü 3 yıl, İktisat Bölümü ise 4 yıl süreyle akredite edilerek önemli bir başarıya imza attı. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Kalite Koordinatörlüğü rehberliğinde yürütülen sistematik ve titiz çalışmalar sonucunda elde edilen bu başarı, kalite odaklı eğitim anlayışının somut bir göstergesi oldu. Söz konusu akreditasyonlarla birlikte ilgili bölümlerin eğitim-öğretim faaliyetlerinin niteliği, akademik yeterlilikleri ve kurumsal altyapıları ulusal standartlar çerçevesinde tescillendi. Öte yandan, akreditasyon süreçleri sayesinde öğrencilere sunulan eğitimin kalitesi de bağımsız bir değerlendirme süreciyle güvence altına alınmış oldu.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, "Akreditasyon süreçlerinde elde ettiğimiz bu başarı, üniversitemizin kalite odaklı yaklaşımının ve sürdürülebilir gelişim hedeflerinin bir göstergesidir. Emeği geçen tüm personelimize teşekkür ediyorum" dedi.