BŞEÜ'de 62. Kütüphane Haftası töreninde ödüller sahiplerini buldu

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi’nde (BŞEÜ) 62. Kütüphane Haftası kapsamında düzenlenen törende ödüller sahiplerini buldu.

62. Kütüphane Haftası etkinlikleri kapsamında ödül töreni düzenlendi. Törene Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nazile Ural katıldı. Program kapsamında, kütüphaneyi en aktif kullanan ve düzenlenen bilgi yarışmasında dereceye giren isimlere ödülleri Rektör Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı tarafından takdim edildi. 2025-2026 akademik döneminde kütüphane kaynaklarından en fazla yararlanan isimler onurlandırıldı. Yapılan değerlendirmelere göre akademik personel kategorisinde Doç. Dr. Ebubekir Dirican, idari personel kategorisinde Doğan Dereli ve öğrenci kategorisinde Asude Kartal ödüle layık görüldü. Ayrıca 62. Kütüphane Haftası’na atfen ödünç kitap alan 62. kullanıcı olan Turan Çiftçi’ye de özel ödül verildi. Etkinlikler kapsamında düzenlenen bilgi yarışmasında ise Ayşe Damla Durmaz ve Renan Ecem Kılıç birinci olarak ödüllendirildi.

Rektör Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı törende yaptığı konuşmada, kütüphanelerin bilginin merkezi olduğunu belirterek, okuma kültürünün yaygınlaştırılmasının önemine dikkat çekti.

Program, hatıra fotoğraflarının çekilmesiyle sona erdi.