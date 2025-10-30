BŞEÜ'de engelliler için farkındalık adımı

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi’nde (BŞEÜ) öğrenciler, görme engelli bireylerin yaşadığı zorlukları deneyimleme fırsatı buldu.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Engelli Öğrenciler Birim Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen ‘Empati yürüyüşü’ etkinliği, üniversite kampüsünde gerçekleştirildi. Etkinlik, öğrencilerin engellilere yönelik farkındalık düzeyini artırmak, empati becerilerini geliştirmek ve engelli dostu kampüs kültürünü güçlendirmek amacıyla planlandı. Etkinliğe, Bilecik Altınokta Körler Derneği Başkanı Çiler Kocaman da katılarak, öğrencilere beyaz bastonun önemi, sarı kılavuz çizgilerinin anlamı ve görme engelli bireylerin güvenli hareket etme yöntemleri hakkında bilgilendirmede bulundu. Bilgilendirme oturumunun ardından öğrenciler, göz bandı ve beyaz baston kullanarak oluşturulan kısa bir parkurda yön bulma deneyimi yaşadı. Katılımcılar, bu uygulama sayesinde görme engelli bireylerin günlük yaşamda karşılaştıkları zorlukları birebir deneyimleme imkânı buldu.

BŞEÜ Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, etkinliğin toplumsal duyarlılığın güçlendirilmesi açısından büyük önem taşıdığını vurgulayarak, "Üniversite olarak öğrencilerimizin empati ve farkındalık becerilerini artıracak her türlü çalışmayı destekliyoruz" dedi.