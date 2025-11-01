BŞEÜ'de Kariyer Danışmanları Bilgilendirme ve Değerlendirme Toplantısı yapıldı

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi’nde (BŞEÜ) Kariyer Merkezi Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen ‘Kariyer Danışmanları Bilgilendirme ve Değerlendirme Toplantısı’ gerçekleştirildi.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Kariyer Merkezi Koordinatörlüğü tarafından, T.C. Cumhurbaşkanlığı koordinesinde yürütülen ’Yetenek Kapısı Platformu’ kapsamında öğrenci ve mezunlara danışmanlık hizmeti veren akademik personele yönelik toplantısı düzenlendi. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen toplantı, Kariyer Merkezi Koordinatörlüğünden sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Kurban’ın açılış konuşmasıyla başladı. Program, Kariyer Merkezi Koordinatörü Doç. Dr. Pınar Özden Cankara, Koordinatör Yardımcıları Araş. Gör. Esma Sağdıç ve Öğr. Gör. Dr. Hasan Tevfik Güzel’in sunumlarıyla devam etti. Toplantıda, kariyer danışmanlığı faaliyetinin yapısı ve işleyişi, süreçte karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri, ’Yetenek Kapısı Platformu’ üzerinden yürütülen randevu sistemi, Ulusal Staj Programı’nın etkinliğinin artırılması, öğrenci ve mezunlara yönelik etkinliklerde paydaş iş birliğinin önemi gibi konular ele alındı.

"Kariyer Portalı ve Mezun Bilgi Sistemi gibi dijital platformların yüksek katma değeri yadsınamaz"

BŞEÜ Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, "Kariyer Merkezi Koordinatörlüğünün bugün geldiği noktada emeği geçen önceki dönem Koordinatörümüz Prof. Dr. H. Tezcan Uysal ve ekibine teşekkür ediyorum. Üniversite-Sanayi iş birliği, kamu ve sivil toplum kuruluşlarıyla yürütülen çalışmaların Üniversitemize değer kattığını görmekten memnuniyet duyuyorum. Özellikle geliştirilen Kariyer Portalı ve Mezun Bilgi Sistemi gibi dijital platformların yüksek katma değeri yadsınamaz. Görevi devralan yeni ekibimizin aynı kararlılıkla çalışmalarını sürdüreceğine inancım tamdır" dedi.

Öte yandan katılımcıların görüş ve önerilerinin değerlendirildiği toplantı sonunda, ‘Kariyerde güç birliği’ ve ’Kariyer danışmanları memnuniyet ve gelişim geribildirim’ anketi uygulandı.