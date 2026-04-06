BŞEÜ'DE Şeyh Edebali'nin manevi kimliği ele alındı

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi’nde (BŞEÜ) Şeyh Edebali’nin manevi kimliği düzenlenen konferansta ele alındı.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi İlahiyat Fakültesi tarafından, Şeyh Edebali’nin vefatının 700. yılı anma etkinlikleri kapsamında düzenlenen ‘Şeyh Edebali’nin Manevî Kimliği’ başlıklı konferans yoğun katılımla gerçekleştirildi. Üniversitenin ismini aldığı Şeyh Edebali’nin ilim ve irfanı buluşturan yaklaşımının ele alındığı program, akademik ve manevi yönüyle dikkat çekti. BŞEÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen programa Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Yurdakul, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Harun Tunçel, İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Baş ile çok sayıda akademisyen ve öğrenci katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Yurdakul, Şeyh Edebali’nin ilmi ve manevi mirasının üniversite ve şehir açısından büyük önem taşıdığını belirterek, bu tür etkinliklerin milli ve manevi değerlerin genç nesillere aktarılmasında önemli rol üstlendiğini ifade etti.

Konferansta konuşmacı olarak yer alan Dr. Öğr. Üyesi Eyüp İnce ise Şeyh Edebali’nin manevi şahsiyetini, tasavvufi yönelimlerini ve Osmanlı Devleti’nin kuruluş sürecindeki etkisini çok yönlü olarak ele aldı. İnce, Edebali’nin düşünce dünyasının yalnızca tarihsel bir çerçevede kalmadığını, günümüz dini ve ahlaki anlayışlarına da yön veren dinamik bir miras sunduğunu vurguladı.

Program, soru-cevap bölümünün ardından sona erdi.