BŞEÜ'de Tarih Bölümü açılış dersi gerçekleştirildi

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi’nde (BŞEÜ) Akademik Yılı İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Tarih Bölümü açılış dersi gerçekleştirildi.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Tarih Bölümü’nün 2025-2026 Akademik Yılı açılış dersi, ‘Küresel jeopolitik görünüm: Fırsatlar ve tehditler’ başlığıyla yapıldı. Açılış dersinin konuşmacısı, Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Başvekili Prof. Dr. Çağrı Erhan oldu. İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Tarih Bölümü Konferans Salonu’nda düzenlenen programa, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Kurban, akademik ve idari personel ile öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan etkinlik, Tarih Bölüm Başkanı Prof. Dr. Taner Bilgin’in açılış konuşmasıyla devam etti.

Ardından Prof. Dr. Çağrı Erhan, küresel jeopolitik dengeleri tarihi ve güncel gelişmeler ışığında ele alarak; devletlerin karşı karşıya kaldığı güvenlik tehditleri, bölgesel güç mücadeleleri ve uluslararası sistemde ortaya çıkan yeni fırsatlar üzerine kapsamlı bir değerlendirme yaptı.

Yoğun katılımın olduğu açılış dersi, öğrencilerin sorularının yanıtlanmasının ardından sona erdi.