BŞEÜ'de YÖKAK akreditasyon saha ziyareti gerçekleştirildi

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde (BŞEÜ) Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) 2025 Kurumsal Akreditasyon Programı (KAP) kapsamında saha ziyaretleri gerçekleştirdi.

Yusuf Eker
Yusuf Eker
Ziyaretin ilk gününde YÖKAK Değerlendirme Takımı, Merkez Kampüs birimleri ile Bozüyük, Gölpazarı, Osmaneli, Pazaryeri ve Söğüt kampüslerini inceleyerek üniversite yöneticileriyle bir araya geldi. Takım üyeleri, Rektör Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı ve Rektör Yardımcılarıyla toplantılar gerçekleştirdi, ardından fakülte dekanları, meslek yüksekokulu müdürleri, öğrenciler ve dış paydaşlarla görüşmeler yaptı. Program süresince Değerlendirme Takımı, Genel Sekreter, daire başkanları, enstitü ve yüksekokul müdürleri, araştırma merkezi yöneticileri ve koordinatörlerle çeşitli görüşmeler gerçekleştirdi. Saha ziyaretinin son günü, Prof. Dr. Azmi Özcan Kütüphanesi Dursun Fakıh Salonu’nda yapılan çıkış toplantısıyla tamamlandı. Toplantıya Rektör, Rektör Yardımcıları, senatörler, dekanlar, müdürler, kalite komisyonu üyeleri ve diğer idari personel katıldı.

Ziyaret, toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.