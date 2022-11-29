BŞEÜ'den 'Rektöre 83 milyonluk vıp yemekhane' haberi ile ilgili açıklama

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, ulusal bir gazetede yer alan ’Rektöre 83 milyonluk VİP yemekhane’ haberi ile ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada, "Sözcü Gazetesi’nde 28 Kasım 2022 tarihinde Deniz Ayhan imzasıyla ’Rektörlük VİP Yemekhane İçin Milyonları Gözden Çıkardı’ başlığıyla yayımlanan ve iyi niyetten tamamen yoksun olan haber hakkında kamuoyunu aydınlatma gereği hasıl olmuştur. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, 19 bin 297 öğrencisi ve bin 242 akademik ve idari personeli ile ülkemizin eğitim camiasında önemli bir yere sahiptir. Kampüsümüz içerisinde birbirinden bağımsız yerlerde, yemekhane olarak inşa edilmemiş toplam bin 736 metrekare alanda bulunan yapılar üniversitemizin bu konudaki ihtiyaçlarını karşılayamaz hale gelmiştir. Rektörlüğümüzce yapılan çalışmalar neticesinde öğrencilerimizin ve personelimizin yemek ihtiyaçlarını karşılamak üzere gerekli standartlara sahip bir yemekhanenin yapılması gerekli görülmüştür. Yapı İşleri ve Teknik Dairesi Başkanlığımızca hazırlanan yemekhane projesi, 24 Ekim 2022 Pazartesi günü Kamu İhale Kurumu Kamu İhale Mevzuatınca ihale edilmiştir. Yapılacak proje sayesinde bin 736 metrekare olan alan kapasitesi 5 bin 887 metrekare alana çıkartılacaktır. 972 kişi olan mevcut oturum kapasitesi de proje tamamlandığında bin 972 kişi oturum kapasitesine çıkarılacaktır. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi de diğer kamu kurumları gibi Sayıştay denetimine tabi bir kamu kurumudur. Kamu kaynaklarının verimli kullanılması ilkesinden hareketle yaptığımız her çalışmada şeffaflık, üniversitemizin ihtiyaçları ve öğrencilerimize daha iyi bir eğitim hizmeti vermek önceliğimizi oluşturmaktadır. Söz konusu haberde geçen ifadeleri art niyetli bulduğumuzu, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da üniversitemizi daha iyi koşullara taşımak için çalışacağımızı kamuoyu ile paylaşmak isteriz" ifadelerine yer verildi.