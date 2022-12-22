BŞEÜ, dünyanın en yeşil üniversiteleri arasında

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi’nin (BŞEÜ), UI GreenMetric Dünya Üniversiteleri sıralamanda en yeşil üniversiteler arasında yer aldığı bildirildi.

Üniversiteleri yeşil kampüs ve çevresel sürdürülebilirlik açısından sıralayan UI GreenMetric sıralaması 2010 yılından beri Endonezya Üniversitesi tarafından, 6 kriterde 39 gösterge aracılığıyla, üniversitelerin çevresel taahhütleri ve girişimlerine göre yapılıyor.

GreenMetric, “kampüs yerleşimi, altyapı, enerji, iklim değişikliği, geri dönüşüm, su kaynakları, ulaşım ve eğitim” gibi farklı alanlarda BŞEÜ’yü değerlendirerek toplamda 7 bin 225 puan aldı.

UI GreenMetric Dünya Üniversite Sıralamasına göre, BŞEÜ, dünya sıralamasında 275’inci sıradan 259’uncu sıraya yükseldi. Türkiye Üniversiteleri arasında sıralamaya giren 83 üniversite içerisinde 19’uncu sırada, devlet üniversiteleri arasında ise 15’inci sırada yer aldı.