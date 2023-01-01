BŞEÜ firmalarla iş birliği toplantısı yaptı

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi firmalar arası iş birliği toplantısı düzenledi.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinde (BŞEÜ), Havelsan A.Ş. ile BŞEÜ’nün ATAP Teknokent firması Ahi HVS, BŞEÜ akademisyenleri ve Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) katılımı ile iş birliği toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya BŞEÜ’den Ahi HVS Danışmanı ve Metalurji Malzeme Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Burak Öztürk, Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Nazım İmal ve TTO Koordinatörü Doç. Dr. Edip Avşar katıldı. Toplantıda insansız hava aracı (İHA) motor, platform gelişimi ve komponentleri bağlamında iş birliği ve ortaklıklar istişare edildi. Üniversitenin altyapısında üretim bazında alternatifler değerlendirildi. Toplantılar devam ettirilerek iş birliklerinin arttırılması hususunda karar alındı. Ayrıca Havelsan tarafından, üniversitenin insansız hava aracı atölyesinde, CNC router ile bir kalıbın işlenmesi ve kompozit kalıplanması ile ilgili örnek bir çalışma yapılması kararı alındı.