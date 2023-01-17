BŞEÜ ile Osmaneli Belediyesi arasında iş birliği toplantısı yapıldı

Bilecik Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Osmaneli Belediyesi ile iş birliği toplantısı yaptı.

BŞEÜ ve Osmaneli Belediyesi arasında Tıp Fakültesi odaklı yapılabilecek çalışmaların değerlendirildiği iş birliği toplantısı yapıldı.Tıp Fakültesinde gerçekleşen toplantıya Şeyh Edebali Üniversitesi rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir’in yanı sıra Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Cenk Karakurt ve Prof. Dr. Sıddıka Özkaldı Karakuş, Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Rıza Dündar, Genel Sekreter Öğr. Gör. Özgür Özcan ile Tıp Fakültesi öğretim üyeleri katıldı.

Kamu-Sanayi-Üniversite iş birlikleri çerçevesinde seçkin örneklerden biri olan “Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Merkezi” projesinin bu paydaşlıkla yapılmasına dikkat çeken Rektör Beydemir, “Tıp Fakültemizin gelişimi için projelerimize destek veren tüm paydaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Bu iş birlikleri çerçevesinde inanıyorum ki Tıp Fakültemiz kısa zamanda çok büyük gelişmelere imza atacaktır” ifadelerini kullandı.