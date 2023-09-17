BŞEÜ'nün hedefi uluslararası bir üniversite olmak

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, 11 fakültesi ile lisans düzeyinde, 7 meslek yüksekokulu ile ön lisans düzeyinde eğitim veren, 20 bini aşkın öğrencisi, 1500’ü aşkın akademik ve idari personeli ile büyük bir aile oldukları söyleyerek, hedeflerin uluslararası bir üniversite olmak olduğu dile getirdi.

Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de Yabancı Uyruklu Öğrenci (YÖS) sınavına katılıp başarılı olan öğrencilere, başarı belgesi takdim ve tebrik töreni gerçekleştirildi. Düzenlenen tören ile Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi uluslararası bir üniversite olma hedefine bir adım daha yaklaşırken bir yandan da iki ülke arasındaki iş birliklerinin oluşturulmasına zemin hazırlanmış oldu. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir’in yanı sıra Genel Sekreter Öğr. Gör. Özgür Özcan, üniversitede çeşitli birimlerde görev yapan koordinatörler, Türkiye Cumhuriyeti Bakü Büyükelçisi Doç. Dr. Cahit Bağcı, Azerbaycan Parlamentosu’ndan Milletvekili Prof. Dr. Hikmet Babaoğlu, Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cafer Caferov, Bakü Avrasya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Qasımov Syavuş Kamran Oğlu ve Hazar Üniversitesi Genel Sekreteri Alovsat Amirbeyli katıldılar.

"Üniversitemizde hâlihazırda 52 ülkeden toplam 2 bin 155 misafir öğrencimiz bulunmaktadır ve bu öğrencilerimizin 434’ü Azerbaycanlıdır"

Törende konuşan Rektör Prof. Dr. Beydemir, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkiyi dünyada örneği olmayan yegâne bir kardeşlik öyküsüne benzeterek, Azerbaycanlı öğrencilere şöyle seslendi:

“Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi bugün 11 fakültesi ile lisans düzeyinde, 7 meslek yüksekokulu ile ön lisans düzeyinde eğitim veren; 20 bini aşkın öğrencisi, bin 500’ü aşkın akademik ve idari personeli ile büyük bir ailedir. Üniversitemizde hâlihazırda 52 ülkeden toplam 2 bin 155 misafir öğrencimiz bulunmaktadır ve bu öğrencilerimizin 434’ü Azerbaycanlıdır. Misafir öğrencilerimizin 132’si ön lisans, bin 924’ü lisans ve 99’u da lisansüstü düzeyde eğitim görmektedirler. Sayıları her geçen gün artan misafir öğrencilerimizi aynı zamanda ülkemizin fahri konsolosları; dünyanın her köşesinde erdemle ve azimle görev yapacak olan geleceğin doktorları, geleceğin mühendisleri, geleceğin inşa edicileri olarak görmekteyiz’’.