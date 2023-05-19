BŞEÜ öğretim üyeleri Ankara'da toplantıya katıldı
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) öğretim üyeleri 'Sakarya ve Susurluk Havzaları Kuraklık Yönetim Planının Hazırlanması' projesi sonuç toplantısına katıldı.
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) öğretim üyeleri ’Sakarya ve Susurluk Havzaları Kuraklık Yönetim Planının Hazırlanması’ projesi sonuç toplantısına katıldı.
Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından çalışmaları yürütülen ’Sakarya ve Susurluk Havzaları Kuraklık Yönetim Planının Hazırlanması’ projesi sonuç toplantısı Ankara’da gerçekleşti. Toplantıya BŞEÜ Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Ramazan Meral, Doç. Dr. Serap Kızıl Aydemir ve Dr. Öğr. Üyesi Çayan Alkan katıldı.