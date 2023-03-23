BŞEÜ Orman Haftasında fidan dikimi gerçekleştirdi

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) tarafından Orman Haftası sebebiyle Pazaryeri Meslek Yüksekokulu bahçesinde fidan dikimi gerçekleştirildi.

Orman Haftası etkinlikleri sebebiyle Pazaryeri Meslek Yüksekokulu bahçesinde fidan dikimi gerçekleştirildi. BŞEÜ ve Bilecik Orman Bölge Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikte Bilecik Vali Vekili Akgün Corav, BŞEÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Sıddıka Özkaldı Karakuş, BŞEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cenk Karakurt, Pazaryeri Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Nazile Ural, İl ve İlçe Protokolü, akademisyenler, öğrenciler ve köy muhtarlarının katılımıyla fidanlar toprakla buluştu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan etkinlik Vekil Karakuş’un konuşmasıyla devam etti.

“Bize emanet edilen değerleri layıkıyla muhafaza edeceğiz”

Ağaçlarımızı ve ormanlık alanlarımızı yeniden yeşertmenin kamu idaresi, toplumsal şuur ve iyi bir eğitimle mümkün olduğunu söyleyen Vekil Karakuş, “Üniversitemiz, merkez ve ilçe kampüslerimizin tamamında ‘Sıfır Atık Belgesi’ alarak bu alanda da fark ve farkındalık oluşturdu. Atık su dönüşümü, yenilenebilir enerji, etkin tasarruf gibi politikalarımızla üniversitemizi hep bir adım ileri taşıma gayretindeyiz. Çünkü bizler, bu dünyanın geçmişten bize yadigâr, geleceğe ise emanet olduğunun bilincindeyiz. Ahmet Hamdi Tanpınar’ın tabiriyle ‘Toprağa emanet edilmiş bir ağaç mahalleye, semte, şehre hatta topluma ve bütün imana emanet edilmiş bir değerdir.’ Bizler, bize emanet edilen değerleri layıkıyla muhafaza edip gelecek nesillere aktarmada kararlıyız” ifadelerini kullandı.

“Görev ve Sorumluluklarımızın Bilincindeyiz”

Konuşmasının devamında dünya nüfusunun hızla arttığı, doğal kaynakların hızla tükendiği ve küresel ekosistemin giderek deforme olduğu günümüzde tabiatın insanlığın geleceği için de önem arz ettiğini belirten Vekil Karakuş, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Ormansız bir yurt, vatan değildir’ sözünden hareketle yurdumuzun orman bakımından da ‘Cennet Vatan’ olması hepimizin vazifesidir. Bu sebeple yerel ve bölgesel ağaçlandırma çalışmalarının yanı sıra yurt çapında ağaçlandırma seferberliği büyük bir kararlılıkla devam etmektedir. BŞEÜ olarak bizler de bu konuda üzerimize düşen görev ve sorumlulukların bilincindeyiz. Çalışmalarımızı da bu şuur ve kararlılıkla yapmaktayız. Dünya üniversitelerinin sürdürülebilirlik, eğitim, altyapı, çevre ve enerji, iklim değişikliği gibi başlıklarda değerlendirildiği ‘Green Metric’ sıralamasında 2021 yılında 275, 2022 yılında ise 259’uncu sırada yer aldık. Sıfır Atık Koordinatörlüğümüzün etkin ve özverili çalışmaları neticesinde ‘Yeşil Kampüs Sıralaması’nda bu yıl daha da üst sıralarda yer alacağımıza yürekten inanıyoruz” dedi.

Sözlerini “Yarın kıyamet kopacağını bilseniz bile, bugün elinizdeki fidanı dikiniz” Hadis-i Şerif’i ile noktalayan Vekil Karakuş, etkinliğin düzenlenmesinde ve fidanların toprakla buluşmasında katkısı bulunanlara teşekkür etti.