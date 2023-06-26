BŞEÜ Pelitözü Gölpark Misafirhanesi'nde bir araya geldiler

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ), Anadolu Üniversitesi, Eskişehir Teknik Üniversitesi ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’ne bağlı Teknoloji Transfer Ofisi yöneticileri ile Eskişehir Teknoloji Geliştirme Bölgesi (ETGB) yönetici şirketi ATAP A.Ş. temsilcileri, BŞEÜ Pelitözü Gölpark Misafirhanesi’nde bir araya geldi.

Toplantıda, Üniversite-Sanayi iş birlikleri, teknoloji tabanlı girişimcilik projeleri ve girişimcilik ekosistemini geliştirmeye yönelik ortak çalışmalar ele alındı. BŞEÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Cenk Karakurt’un başkanlığında gerçekleşen toplantı, Teknoloji Transfer Ofisi Koordinatörlüğü’nün ev sahipliğinde düzenlendi. Toplantıda, katılımcılar arasında bilgi alışverişi yapılarak Üniversite-Sanayi iş birliklerinin güçlendirilmesi ve teknoloji tabanlı girişimciliğin desteklenmesi konuları ele alındı.

Toplantıda, üniversiteler ve ETGB arasında iş birliklerinin artırılması, bilgi ve teknoloji transferinin hızlandırılması için stratejik adımların atılması üzerinde duruldu. Ayrıca, girişimcilik ekosisteminin güçlendirilmesi ve yeni projelerin desteklenmesi için ortak çalışmaların önemi vurgulandı.

Katılımcılar, Üniversite-Sanayi iş birliklerinin inovasyon ve Ar-Ge faaliyetlerine katkı sağlayacağını, yerel ekonominin büyümesine ve istihdamın artmasına önemli katkılar sunacağını belirttiler. Teknoloji tabanlı girişimciliği desteklemek ve girişimcilik kültürünü yaygınlaştırmak için ortak projelerin hayata geçirilmesi konusunda mutabık kalındı.

Rektör Vekili Prof. Dr. Karakurt, toplantının sonunda, Üniversite-Sanayi iş birliklerinin ve teknoloji tabanlı girişimciliğin önemini vurgulayarak katılımcılara teşekkür etti.