BŞEÜ personelleri deprem bölgesinde

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinde (BŞEÜ) görev yapan ve arama kurtarma eğitimi almış olan personeller deprem bölgesinde gerçekleşen arama kurtarma çalışmalarına katıldılar.

Üniversitenin personellerinden Necmi Güven ile Mustafa Ersoy, depremde yıkılan Hatay Özhavare Otel enkazından 17 vatandaşı canlı olarak kurtaran ekip bölgedeki diğer arama kurtarma çalışmalarına yardımcı olmaya devam etti. Ayrıca BŞEÜ Anda Arama Kurtarma Topluluğu üyesi olan Kübra Yıldırım ile Elif Aydın Gaziantep’te, Ayfer Mete ile Elif Damla Özcan Kahramanmaraş’ta ve Ahmet Melih Ünlü ise Hatay’da devam eden arama kurtarma çalışmalarında görev aldı.

BŞEÜ Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, “Öğrencilerimize, personelimize ve bölgede yapılan arama kurtarma çalışmalarına katılan herkese kolaylıklar diliyoruz. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza da acil şifalar diliyoruz” dedi.