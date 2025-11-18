BŞEÜ rektör yardımcısı yabancı öğrencilerle buluştu

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Eğitim-Öğretimden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Yurdakul, üniversitede eğitim gören yabancı uyruklu öğrencileri makamında kabul etti.

Ziyarete, Yabancı Uyruklu Öğrenciler Koordinatörü Öğr. Gör. Murat Yatağan ve 8 ay gibi kısa bir sürede hafızlığı tamamlayan Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Tıp Fakültesi Sudanlı öğrenci Asma Yousif Osman Ali de katıldı. Samimi bir ortamda gerçekleşen görüşmede öğrenciler, Türkiye’de ve üniversitedeki eğitim süreçlerine ilişkin düşüncelerini paylaşırken, üniversiteye uyumları, eğitim-öğretim süreçlerinde karşılaştıkları sorunlar ve çözüm önerileri değerlendirildi.

Prof. Dr. Yurdakul, "BŞEÜ’nün farklı coğrafyalardan gelen öğrencilerin bir arada öğrenme ve üretme fırsatı bulduğu güçlü bir akademik topluluk, yabancı uyruklu öğrencilerin sadece eğitim almak için değil, aynı zamanda üniversitenin kültürel çeşitliliğini artırmak amacıyla da burada bulunuyorlar" dedi.