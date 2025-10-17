BŞEÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi'nde akademik yol haritası belirlendi

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde 2025-2026 eğitim-öğretim yılı öncesinde akademik kurul toplantısı yapıldı.

Fakülte akademik personelinin katılımıyla gerçekleşen toplantıda, yeni döneme ilişkin hedefler, planlanan akademik faaliyetler ve fakültenin gelişim alanları değerlendirildi. Açılış konuşmasını yapan Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Burcu Bayrak Kahraman, fakültenin mevcut durumu, yürütülen akademik çalışmalar, fiziki altyapı ve öğrenci faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Kahraman, "Yeni dönemde eğitim kalitesini artırmaya, öğrencilerimizin bilimsel ve sosyal gelişimlerini desteklemeye devam edeceğiz" dedi.

Ardından konuşan Fakülte Dekanı Prof. Dr. Çağlayan Açıkgöz, fakültenin akademik hedeflerine değinerek, "Sağlık alanında nitelikli bireyler yetiştirmek en öncelikli hedefimiz. Akademik üretkenliği artırmak ve toplum yararına projelere ağırlık vermek istiyoruz" dedi.

Toplantıya katılan Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı ise üniversitenin genel stratejileri, akademik kalite süreçleri ve araştırma odaklı eğitim vizyonuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Rektör Kaplancıklı, "Sağlık Bilimleri Fakültemiz, eğitim kalitesiyle ve topluma katkı sağlayan çalışmalarıyla üniversitemizin önemli bir gücünü oluşturuyor. Yeni dönemde tüm akademik kadromuza başarılar diliyorum" dedi.

Toplantıya ayrıca Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nazile Ural, Fakülte Dekanı Prof. Dr. Çağlayan Açıkgöz ve fakülte akademik kadrosu katıldı. Yeni döneme ilişkin çalışma planlarının görüşülmesinin ardından toplantı sona erdi.