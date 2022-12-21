BŞEÜ satranç turnuvasına damga vurdu

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından satranç turnuvası düzenlendi. Sporcular birinci olmak için ter dökerken Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) turnuvaya damga vurdu.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Türkiye Satranç Federasyonu tarafından ‘Satranç Turnuvası’ düzenlendi. Bilecik Atatürk Spor salonunda gerçekleşen turnuvada müsabakalar çekişmeli anlara sahne olurken, satranç heyecanı akşam saatlerine kadar sürdü. Turnuva sonucunda BŞEÜ satranç topluluğundan Turgut Süel birinci olurken, yine BŞEÜ satranç topluluğu sporcusu Enes Çapa ikinci oldu. Turnuvanın hakemliğini BŞEÜ yüksek lisans öğrencisi ve bir önceki dönem satranç topluluğu üyesi Ali Osman Yıldız üstlendi.

BŞEÜ Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Üniversitemizi temsilen katılan arkadaşlarımızın elde ettiği başarıdan ötürü hepsini tebrik eder, başarılarının devamını dilerim” dedi.