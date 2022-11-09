BŞEÜ senato toplantısını Osmaneli'nde yaptı

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) 2022 yılı senato toplantısını Osmaneli’nde yaptı.

Osmaneli Meslek Yüksek okulunda yapılan toplantı sonrası Osmaneli Meslek Yüksel Okulu (MYO) Aşçılık Bölümünü ziyaret eden Kaymakam Yüksel Ünal, Belediye Başkanı Münür Şahin, BŞEÜ Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir ve senatosu üyeleri, hocaların ve öğrencilerin hazırladığı yemekleri ve tatlıları görme ve değerlendirme fırsatı buldular. MYO Aşçılık Okulunun sunumlarını ve yemeklerini çok beğenen heyet, Osmaneli gastronomi turizminin yemeklerle öne çıkacağını söylediler.