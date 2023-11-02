BŞEÜ standındaki ana tema ''Kadın'' oldu
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinde gerçekleşen Bilim Şenliği'nde kurulan stantta Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü de yer aldı.
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinde gerçekleşen Bilim Şenliği’nde kurulan stantta Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü de yer aldı.
Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nün stantta ana teması ‘’Kadın’’ oldu. Kadına yönelik türlü şiddeti ve bunun önüne geçmek için neler yapılabileceğine dair bilgiler verildi. Stantta broşürler dağıtıldı, insanlar bilinçlendirildi. Kadına yönelik şiddetin önüne geçmek adına farkındalık çalışmalarının süreceği belirtildi.