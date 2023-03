BŞEÜ Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi kursları

Bilecik Şeyh Edebali üniversitesi (BŞEÜ) Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından birimde verilen kurslarla ilgili bilgilendirici açıklama yaptı.

BŞEÜ Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, yaptığı açıklamada, “2010 yılında kurulan Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde açılan eğitim, kurs, sertifika programı gibi etkinlikler halkımızı geleceğe hazırlıyor. 2010 yılından günümüze fiziki ve teknik alt yapısını tamamlayan Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi, akademik ve idari yapısıyla da güçlü ve dinamik bir yapıyla hizmet vermektedir” dedi.

“Üniversitenin topluma temas etmesinin yolu”

Rektör Beydemir, merkez müdürlüğü için “Üniversitenin topluma temas etmesinin yolu” tanımlamasını yaptı. Bu merkezin üniversitemizin kurumsal deneyimi ve donanımını, yaşamın ihtiyaç duyulan her alanında etkin olarak toplumun yararına sunmak amacıyla açıldığını belirten Rektör Beydemir, “Merkezimizin düzenlediği eğitim, kurs, sertifika programı gibi etkinliklerden, üniversitemizin öğrencileri, akademik ve idari personelimizin yanı sıra toplumun her kesiminden, her yaş grubu ve eğitim düzeyindeki bireyler faydalanabilirler. Faaliyetlerimize katılım noktasında herhangi bir sınırlama söz konusu değildir. Her yaştan ve meslekten, her türlü eğitim düzeyindeki bireyler, kendilerine hitap eden kurslara ve eğitimlere katılabilirler” ifadelerini kullandı.

Uzaktan eğitim ile E-Sertifika

Konuşmasının devamında örgün eğitim olanağı bulunmayan kişilerin uzaktan eğitim ile e-sertifika kurslarına kayıt yaptırarak birçok alanda kişisel gelişimlerine katkı sunabileceklerini ve üniversite onaylı sertifikalarını alabileceklerini söyleyen Rektör Beydemir, “Kişi ve kurumlara yaşam boyu eğitim, araştırma ve danışmanlık desteği veren alanında öncü bir merkez olmak, kamu ve özel sektör, sanayi, yerel yönetim, iş dünyası ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirlikleri yaparak üniversitenin topluma temas etmesi sürecine katkı sağlamak istiyoruz” ifadelerini kullandı.