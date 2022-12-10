Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ), ‘Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi Tanıtım Günleri’ne katıldı.

Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından organize edilen ve Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) ev sahipliğinde gerçekleşen Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi Tanıtım Günlerine, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi’de katılım gösterdi.Gerçekleşen etkinliğe BŞEÜ’yü temsilen Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cenk Karakurt’un yanı sıra, Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Kurban, Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Aysel Güney, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Ümit Kahraman ve Öğrenci İşleri Daire Başkanı Sezer Kuyucu katıldı.

Mesleki yeterlilik, sermaye gücünün nitelikli hale gelmesi için yapılan çalışmalar, eğitim ve istihdam arasındaki ilişkiler ve Avrupa Yeterlilik Çerçevesi referanslama çalışmaları gibi konuların değerlendirildiği programda ayrıca 2006 yılından bugüne kadar MYK’nın yaptığı çalışmalar hakkında geniş bir bilgilendirme yapıldı.