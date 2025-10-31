BŞEÜ, Uluslararası Sıfır Atık Forumu'nda Türkiye'yi temsil etti

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın öncülüğünde İstanbul’da düzenlenen Uluslararası Sıfır Atık Forumu’na katılım sağladı.

Sıfır Atık Vakfı’nın ev sahipliğinde, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı iş birliğinde gerçekleştirilen foruma, ilgili bakanlık temsilcileri, üniversiteler, yerel yönetimler, özel sektör temsilcileri, akademisyenler ve medya mensupları yoğun ilgi gösterdi. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesini temsilen Sıfır Atık Koordinatör Yardımcısı Öğr. Gör. Uğur Kayiş’in katıldığı etkinlikte, sıfır atık politikalarının yaygınlaştırılması, döngüsel ekonomi uygulamaları ve sürdürülebilir yaşam modelleri ele alındı. Forum kapsamında, atık yönetimi süreçlerinin iyileştirilmesi, kaynakların verimli kullanımı ve çevre bilincinin güçlendirilmesi konularında yürütülen örnek uygulamalar değerlendirildi.

BŞEÜ Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, üniversitenin çevre dostu projeleriyle sürdürülebilirlik alanında öncü adımlar atmaya devam ettiğini belirterek, "Sıfır atık bilincini öğrencilerimizden başlayarak toplumun tüm kesimlerine yaymak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.