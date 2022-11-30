BŞEÜ'ye 5 bin 887 metrekarelik alanda modern yemekhane kuruluyor

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ)’nin önemli ihtiyaçlarından biri olan modern yemekhanenin yapımına başlanıyor.

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığınca hazırlanan proje ile kampüs içerisinde bin 736 metrekare alanda dağınık halde ve yemekhane altyapısı ile inşa edilmemiş alanlar yerine toplam 5 bin 887 metrekare alanda ve tek çatı altında bir yemekhane yapılacak. 650 gün iş süresi ile 1 Eylül 2024 tarihinde hizmete açılması öngörülen yemekhane projesi, Kamu İhale Kurumu Kamu İhale Mevzuatınca ihale edilerek üniversitenin önemli bir ihtiyacına kalıcı ve akılcı bir çözüm üretmiş oldu.

Konuya ilişkin bir değerlendirmede bulunan BŞEÜ Rektörüm Prof. Dr. Şükrü Beydemir, yemekhane projesi ile öğrencilere daha kaliteli ve daha sağlıklı bir yemek hizmeti sağlanacağını belirtti. Rektör Beydemir, “Üniversitemiz günden güne büyüyor. Gerek öğrenci sayımızın 20 binler seviyesine çıkması gerek de personel sayımızın artması mevcut yemekhane hizmetlerini revize etmemizi gerekli kıldı. Halihazırda 972 metrekare olan oturum kapasitemizi proje tamamlandığında bin 972 metrekare oturum kapasitesine çıkartmış olacağız. Aynı zamanda kampüsümüzde dağınık halde bulunan ve yemekhane hizmeti için gerekli altyapıya sahip olmayan alanları tek çatı altında toplayarak öğrencilerimize ve personelimize daha modern, daha steril ve daha düzenli bir yemek hizmeti sağlamış olacağız. Bu projede emeği geçen herkese teşekkür ediyor, yeni yemekhanemizin üniversitemize hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.