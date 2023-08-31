BSH Ev Aletleri, Berlin'de düzenlenen IFA 2023'te yerini aldı

Dünyanın en büyük tüketici elektroniği fuarlarından IFA’ya katılan BSH Ev Aletleri Grubu, Bosch markasıyla çevreci ‘Green Collection’ ve Siemens markasıyla ‘Intelligent Kitchen’ mutfak ürünleriyle öne çıkıyor. Her iki ürün grubu da tasarlanırken evde sürdürülebilirlik ve kullanıcı konforu ön planda tutuluyor.

Avrupa’nın önde gelen ev aletleri üreticilerinden BSH Ev Aletleri Grubu, Almanya’nın başkenti Berlin’de bu yıl 99’uncusu düzenlenen tüketici elektroniği fuarı IFA’da, Bosch ve Siemens markalarının ürünlerini tanıtıyor. Sektörün en yenilikçi ürünlerinin tüketicilerle ilk kez buluştuğu fuarda şirket, geçen yıllarda olduğu gibi bu kez de ziyaretçilerin ilgisini çekmeye hazırlanıyor.

Şirketin fuarda tanıtacağı ürünler hakkında şu bilgiler verildi:

Bosch’un Amiral Gemisi ‘Green Collection’

Bosch, fuarda yüksek enerji verimliliği sunan ve daha fazla sürdürülebilir malzemeden üretilen ‘Green Collection’ (Yeşil Koleksiyon) serisiyle öne çıkıyor. Green Collection, enerji verimliliği sınıfı B olan çok düşük enerji tüketiminin yanı sıra daha çevre dostu malzemelerle üretilen buzdolabını içeriyor. Bu ürün, geleneksel üretim malzemeli bir modele göre üretim malzemesinde yüzde 33 daha az CO2 (karbondioksit) içeriyor. Serideki bulaşık makineleri ise A ve B enerji verimliliği sınıflarıyla düşük enerji tüketimi sağlayıp karbondioksit oranı azaltılmış paslanmaz çelikten üretiliyor.

Bosch IFA’da, A ve B enerji verimliliği sınıflarındaki bulaşık makinesi ürün yelpazesini de genişletiyor. Markanın bu kategorideki bulaşık makineleri, Almanya’daki 60 santim genişliğindeki bulaşık makineleri serisinin yarısından fazlasını oluşturuyor. Marka, bu yılki standında ayrıca Home Connect özelliğine sahip mutfak robotunun yenilikçi özelliklerini ve yer temizliğinde pratiklik sağlayan fonksiyonel çözümlerini de sunuyor.

Mutfağa Yapay Zeka Dokunuşu

Siemens, ‘Akıl Bahçeleri’ (Gardens of Intelligence) ile akıllı teknoloji ve bağlanabilirlik (connectivity) özellikli tasarımlarını sergiliyor. Burada tüketicilere daha iyi bir yaşam kalitesi sunan akıllı mutfak teknolojileri dikkat çekiyor.

IFA’da Bosch ve Siemens stantlarının birleştirici unsuru olan ‘Home Connect’ özelliği, BSH’nin ev aletleri ve markaları arasında akıllı etkileşimi mümkün kılıyor. "Geleceğin evini şekillendirmek" teması altında sunulan yeni Home Connect fonksiyonları arasında ‘eco prognosis’ öne çıkıyor. Bu fonksiyon ile bulaşık makinesi programlarının ne kadar su ve enerji tükettiği görülebiliyor. Home Connect’in bu fonksiyonuyla, tüketicilerin program başlamadan önce bile ev aletlerinin tüketimine ilişkin daha iyi fikir sahibi olmaları ve böylece gerektiğinde program seçimi yapmaları sağlanıyor. Bunun yanında, bulaşık makinelerinin tüketim istatistiklerinin bu uygulamaya eklenmesiyle tüketiciler kendi kullanımlarının yanı sıra aylık ve haftalık su ve elektrik tüketimine ilişkin genel bilgilere kolayca ulaşabiliyor.

Akıllı teknolojiler, bağlanabilirlik ve vizyoner tasarımıyla dikkat çeken “Akıl bahçeleri” müşterilerin günlük yaşamda çevreci çözümlerle buluşmasını sağlıyor. Önceki yıl kızartma sensörlü iQ700 fırınla mutfak için ilk yapay zekâ uygulamalarını sunan şirket, bu yıl bir sonraki adımı atarak yaklaşık 40 farklı yemek tarifini tanımlayan yeni yemek tanıma sistemiyle yemek pişirmeyi daha da kolaylaştırıyor. Bunun yanında, markanın yeni sıcaklık kontrollü ocağı sayesinde tüketiciler, ocağın sıcaklığını yalnızca belli seviyelerde yaklaşık olarak belirlemek yerine, ilk kez fırında olduğu gibi tam bir sıcaklık seçebiliyor. Ek olarak Siemens’n 194 santim yükseklikte ve 75 santim genişliğindeki şık ankastre buzdolabı tasarımları XXL de mutfak mobilyalarında yeni bir yaklaşımın öncüsü oluyor.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da IFA’da dikkat çeken inovasyonlara imza atan BSH Ev Aletleri Grubu’nun Gelişen Pazarlar Bölgesi CEO’su Gökhan Sığın, “BSH olarak en son teknolojiye sahip enerji verimli ürün ve hizmetlerimizle müşterilerimizin hayatını kolaylaştırırken gezegenimizin ve yeni nesillerin geleceği için sürdürülebilirliği tüm süreçlerimizin ana odağında tutuyoruz. Bu doğrultuda, yüksek enerji verimli ürünlerimizde sürdürülebilir malzeme kullanarak karbon salınımızı azaltıyoruz” dedi.