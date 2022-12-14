BSH, Gelişen Pazarlar Bölgesinde yüzde 10 artış bekliyor

Türkiye’den yönetilen 130 ülkede 4,6 milyar nüfusu kapsayan Gelişen Pazarlar Bölgesi (REM) 2022 yılına ait performansı ve 2023 hedefleri paylaşıldı. BSH her yıl Gelişen Pazarlar Bölgesinde yüzde 10’dan fazla büyümeyi hedefliyor.

Avrupa’nın önde gelen ev aletleri üreticilerinden birisi olan BSH’nin dört ana yönetim bölgesinden biri olan REM Nisan 2020’den bu yana Türkiye’den yönetiliyor. BSH ev aletleri Grubu, Türkiye’den yönetilen Hindistan, Afrika, Orta Doğu, Orta Asya, Ukrayna, Rusya, Belarus ve Asya-Pasifik’in olduğu REM için 2022 yılına ait performansını açıklarken ayrıca 2023 ve sonraki yıllara ait hedeflerini bir basın toplantısı aracılığıyla paylaştı. BSH Gelişen Pazarlar Bölgesi CEO’su ve Yönetim Kurulu Başkanı Rudolf Klötscher ve BSH Gelişen Pazarlar Bölgesi CFO’su ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sedef Ataman sözcülüğünde gerçekleşen toplantıda Türkiye’nin REM içinde büyük bir rolünün olduğu belirtildi ve bu bölgelerde her yıl yüzde 10’dan fazla büyüme hedeflendiği aktarıldı.

Her yıl yüzde 10’dan fazla büyüme hedefleniyor

Sektörün 2017-2021 arasında büyüme ortalaması yüzde 4 iken, yüzde 10’luk bir büyüme oranı elde etti. BSH REM, 2021-2027 döneminde her yıl yüzde 10’dan fazla büyüme oranını yakalamayı amaçlıyor. Klötscher, “Büyüyen bir bölgede, ihtiyaçları artan ve değişen tüketicilerin yaşam kalitesini artırmak için çalışıyoruz. Yeni üretim merkezlerimizi hayata geçirerek sağlayacağımız kapasite artışı, dijital dönüşüm odağında yürüttüğümüz çalışmalar, ülke pazarlarına özel geliştirdiğimiz ürünlerimiz, yerel tedarikçilerle yürüttüğümüz çalışmalar, Ar-Ge ve inovasyon yatırımlarımız sayesinde 2027 hedeflerimizi rahatlıkla yakalayarak pazardaki güçlü konumumuzu sürdüreceğimize inancım tam” diye konuştu.

“2023’te hedeflenen pazar büyüklüğünün de ötesine geçilecek”

BSH’nin 2023 hedeflerinden bahseden Klötscher, “Henüz 2022 yılını tamamlamadık ama geneline baktığımızda zor bir yıl olduğunu belirtebilirim. 2022 yılının sonu itibariyle baktığımızda olumlu gelişmeler kaydedildi. Özellikle gelişen pazarlar bölgesinde olumlu gelişmeler oluştu. 2023 yılı için hedeflerimiz için yine zor bir yıl olacak özellikle gelişen pazarlar bölgesine baktığımızda gelişen bir bölge olduğunu görüyoruz. Hedeflenen pazar büyümesinin de ötesinde geçecek şekilde bir büyüme performansı hedefleniyor. İki basamaklı büyümeler bekliyoruz” dedi.

“Türkiye BSH için bel kemiği rolünde”

Türkiye’nin BSH için büyük bir rol üstlendiğini belirten Klötscher, “Türkiye geçmişten bu zamana kadar ve ilerleyen dönemde de devam edeceğini düşünüyoruz BSH için çok önemli bir yeri var. Türkiye BSH’nin global anlamda bel kemiği. Çerkezköy’de 5 adet fabrika var. Gelişen pazarlar bölgesinde hem de dış pazarlara bir ihracat söz konusu ve baskın olarakta gelişen pazarlar bölgesine yoğun bir ihracat var. Hem üretim kabiliyetleri açısından çok önemli bir paya sahip ve Pazar büyüklüğü önemli rol oynuyor. Türkiye’nin Pazar büyüklüğü gelişen pazarlarda büyük bir pazar. Türkiye’nin gelişen pazarlarda yüzde 28’lik bir pazar payı bulunuyor. Türkiye bu nedenle tüm bölgeler açısından bel kemiği rolünü üstleniyor” ifadelerini kullandı.

Gelişen Pazarlar Bölgesinin artan pazar payı

Halihazırda 4 ülkedeki 11 fabrikasında 9 milyon birim üretim kapasitesine sahip şirket, stratejik konumlanmasına ve yerel tüketim için yerel üretim yaklaşımına bağlı olarak yeni üretim merkezleri hayata geçiriyor. Hindistan’da soğutucu ürünlerine odaklanan fabrika ve Mısır’da pişirici ürünleri odağında devreye alınacak fabrika somut örnekler arasında. Konuyla ilgili detayları paylaşan Klötscher, “Ülkelerin kültürel farklılıklarına bağlı ihtiyaçlarını yakından takip ediyor, bunlara hizmet eden yeni ürünler çıkarıyoruz. Kendi mağazalarımız ve online satış kanallarımızın yanı sıra iştiraklerimiz aracılığıyla da dağıtım kanalımızı büyütüyor, ulaştığımız kitleyi büyütüyoruz” dedi.

“Bölgenin orta sınıf nüfusu 2025 yılında 3,2 milyara çıkması bekleniyor”

Gelişen Pazarlar Bölgesi hakkında genel bir değerlendirmede bulunan Klötscher, ”Burası içinde büyük çeşitlilikler ve ayrı dinamikler barındırıyor. Aynı zamanda büyüme potansiyeliyle önemli fırsatlar da sunuyor. Bölgenin mevcut orta sınıf nüfusu 1,7 milyar. Bu popülasyonun 2025 yılında 3,2 milyara çıkması bekleniyor. Genel olarak dünya ortalamasının üzerinde büyüme oranlarına sahip ülkelerden oluşan bölgede; Hindistan, Vietnam, Bangladeş gibi yıllık bileşik büyüme oranının yüzde 9 olması beklenen ülkeler bulunuyor” diye konuştu.