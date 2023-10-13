BSH Türkiye'den Cumhuriyet'in 100. yılına özel çalışmalar

Cumhuriyet’in 100. yıl dönümü yaklaşırken BSH Türkiye, çalışanları ve yatırımlarıyla bugüne kadar bilim ve teknolojinin gelişimine sunduğu katkıları ‘Bilim Ordusu’ çatısı altında sıralıyor.

Çeyrek asrı aşkın süredir Türkiye’de uluslararası deneyimi ve yerel gücüyle faaliyetlerini sürdüren BSH Ev Aletleri Türkiye, Cumhuriyetin 100. yılında ‘Bilim Ordusu’ çatısı altında bir dizi projeyi hayata geçiriyor.

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün, “Toplumu gerçek amacına, gerçek mutluluğuna ulaştırmak için iki orduya gerek vardır. Biri vatanın hayatını kurtaran asker ordusu, diğeri ulusun geleceğini yoğuran bilim ordusudur” sözlerinden ilhamla yola çıkan şirket, bugüne kadar sunduğu eğitim ve istihdam fırsatlarının, bilim ve teknoloji yatırımlarının yanı sıra Cumhuriyetin 100. yılına özel projeleri de hayata geçiriyor.

100. yılda BSH’den ‘Bilim Ordusu’

Cumhuriyet’in 100. Yılı özel çalışmalarını paylaşan BSH Gelişen Pazarlar Bölgesi CEO’su Gökhan Sığın, “Ülkemizin dört bir yanında sahada görev alan, Çerkezköy’ü global bir üretim üssüne çeviren, imza attıkları ilklerle Türkiye’yi global arenada zirveye taşıyan ekiplerimizle Cumhuriyet’in 100. yıl dönümünü dev bir ‘Bilim Ordusu’ olarak kutluyoruz. Bilim ve teknolojiyi evlerimizin vazgeçilmez bir parçası kılan adımlarımıza her geçen gün yenilerini eklemeye devam edeceğiz” dedi.

BSH Türkiye’nin bugüne kadar çocuklar ve gençlere sunduğu eğitim olanaklarının yanı sıra staj ve istihdam fırsatları ile gelecek yüzyılların ‘Bilim Ordusu’na katkıda bulunduğunu vurgulayan Sığın, başlıca projelerin nüfuzu üzerine konuştu. Sığın, “Geleceği Kodlayanlar programımız bugüne kadar 5 bin çocuğumuzu yeni nesil teknolojilerin temeliyle tanıştırdık. Teknik Okullarla Stratejik İş Birliği projemizle Türkiye’nin farklı noktalarından genç yeteneklerin teknik becerilerini geliştirerek beyaz eşya sektöründe istihdam edilebilirliklerini artırıyoruz. We Power programımızla 2021’den beri 15 bin öğrenciye ulaşıyor, mühendislik ve satış alanında kadın istihdamına destek oluyoruz. 12 yıldır sürdürdüğümüz Generation BSH programımızla ise 1500 öğrenciye eğitim verdik, kariyerlerine destek olduk. Çevresel, toplumsal ve kurumsal yönetişim yaklaşımımızla bilimin gücünü ülkemizin hizmetine sunmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

100. yıl coşkusu Ekim ayı boyunca devam edecek

Yapılan açıklamaya göre şirket, Cumhuriyet’e ve simgelediği değerlere olan bağlılığını Ekim ayı boyunca gerçekleştireceği bir dizi etkinlikle bir kez daha ortaya koyacak. Çocuklara yönelik sürdürülebilirlik ve teknoloji temalı atölyelerin önemli bir yer tutacağı 100. yıl kutlamaları kapsamında BSH Türkiye çalışanları, Karbonsuz Gelecek platformu iş birliği ile ilköğretim öğrencileriyle sürdürülebilirlik atölyeleri düzenliyor.

Şirketin çocuklara odaklanan bir diğer etkinliği de yapay zekâ destekli sanatsal üretim atölyeleri olacak. Kodluyoruz sosyal girişimi iş birliği ile "Geleceği Kodlayanlar" programına dahil olan 100 çocuk, üç günlük atölyelerde kodlama, yapay zekanın doğru kullanımı ve yapay zekâ ile sanat alanlarında çalışacaklar. Öğrencilerin yapay zekâ kullanarak tasarladığı Cumhuriyetin İkinci Yüzyılında Bilim temalı eserleri, BSH’nin Çerkezköy Fabrikası’nda ve Ümraniye’deki Genel Merkezi’nde eş zamanlı olarak sergilenecek.