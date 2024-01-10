BSH Türkiye'den gıda israfıyla mücadele için yeni proje

BSH Türkiye, gıda atıklarını kompost yöntemiyle “Siyah Altın” olarak bilinen organik toprak düzenleyici ürüne dönüştürme projesi başlattı. Proje kapsamında, şirketin Çerkezköy’deki kampüsünün yemekhanesinden, yemek hazırlama ve yemek sonrası oluşan 2800 kg biyobozunur atık toplanarak 1230 kg organik toprak düzenleyici ürün elde edildi. BSH Ev Aletleri Grubu, 2020’den beri karbon nötr olarak faaliyet gösteriyor ve 2030’a kadar tüm tesislerini yüzde 100 yeşil enerjiyle çalışır hale getirmeyi hedefliyor.

BSH Ev Aletleri, enerji ve su tasarrufu sağlayan ürün yelpazesinin yanı sıra üretim süreçlerinde ve tüm operasyonlarında yeşil adımlar atmaya devam ediyor. BSH Grubu’nun dünyadaki en büyük üretim tesislerinden biri olan BSH Türkiye Çerkezköy Kampüsü’nde, bundan böyle gıda atıkları kompostlaştırma yöntemiyle verimli kompost toprağına, diğer adıyla “Siyah Altın”a dönüştürülecek.

BSH Türkiye’nin 550 bin metrekare alan üzerine kurulu yerleşkesinde uygulanan proje kapsamında, günlük 9 bin kişilik kapasiteli yemekhaneden elde edilen biyobozunur atıklar, kompost makinesinde önce fiziksel olarak sonra da oksijenli ortamda mikroorganizmalar vasıtasıyla belirli bir sürede biyolojik olarak parçalanarak komposta dönüştürülüyor. Biyobozunur atıkların kompostlaştırılma süreci yaklaşık iki ay sürerken, üretilen kompost 15 gün içinde kullanıma hazır hale geliyor. Sürecin sonucunda elde edilen toprak düzenleyici ürün, içerdiği besleyici element ve mineraller ile kampüs içerisindeki yeşil alanlarda kullanılıyor. Proje ile kampüsün yeşil alan düzenlemesinde kullanılan hayvansal ve kimyasal gübre oranının yüzde 60 azaltılması hedefleniyor.

Çevresel atıkları azaltarak daha sürdürülebilir bir geleceğe katkıda bulunmayı hedefleyen proje ile BSH Türkiye, beş ayda 2800 kg biyobozunur atığı işleyerek yaklaşık 1230 kg kompost toprağı elde etti. Böylece, yemek hazırlama ve yemek sonrası oluşan biyobozunur atıkların doğa dostu şekilde yeniden değerlendirilmesi sağlanırken, karbonmonoksit ve dünyayı ısıtma potansiyeli karbondioksitten yaklaşık 25 kat daha yüksek olan metan gazı salımlarının da büyük ölçüde önüne geçilmiş oluyor.

2030’da yüzde 100 yeşil enerji hedefi

Verilen bilgiye göre; şirket, çevresel sürdürülebilirlik adına hem su ve enerji tasarrufuna yönelik yatırımlar yapıyor hem de suyun tekrar kullanımı, güneşten enerji üretme ve bu enerjiyi operasyonlarında kullanma gibi projelerle yeşil adımlar atmaya devam ediyor. 2017-2022 yıllarını kapsayan beş yıllık dönemde toplam yaklaşık 405 bin metreküp su tasarrufu sağlayan şirket, 2023 yılının ilk altı ayında da 3,75 milyon kWh enerji tasarrufu yaptı ve yaklaşık 1550 ton karbondioksit salımını önledi. Şirket, üretim tesislerini 2030 itibarıyla yüzde 100 yeşil enerjiyle çalışır hale getirmeyi hedefliyor. 2030 hedefleri arasında ayrıca BSH ürünlerinin yüzde 50’sini geri dönüştürülmüş malzemelerden üretmek ve cihazlarda bulunan yeniden kullanılabilir malzeme oranını en az yüzde 95’e çıkarmak bulunuyor.